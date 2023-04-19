В Петербурге растет число доноров крови

Все мы понимаем, что порой от переливания крови зависит целая жизнь. К счастью, в стране немало неравнодушных людей, которые готовы пожертвовать частичку себя во спасение чужой жизни. В Северной столицы таких неравнодушных также становится все больше.

С начала текущего года кровь в Петербурге сдали порядка 50 тысяч жителей. Как говорят в Смольном, это значительно выше прошлогодних показателей.

Отметим, что в Петербурге донорам, которые сдавали кровь больше 20 раз вручают награду — «Почётный донор Санкт-Петербурга». И это, между прочим, больше, чем просто повод для гордости.

Почетные доноры имеют право получить деньги и приобрести путевки в санатории по льготным ценам.

Ранее сообщалось, что пока что россияне продолжают вестись на их уловки, даже на самые популярные. Конечно, основной «удар» берут на себя пенсионеры. Не стали исключением и петербуржцы.