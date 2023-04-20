Сезон клещей открыт. Как избежать нежелательных вредителей и потенциальных рисков для здоровья

Сезон активности клещей в Петербурге открыт и 49 пострадавших в Ленинградской области уже зарегистрировано, как сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, среди 49 пострадавших оказались 17 детей, уточняют в правительстве. Говорят, что в этот раз клещи проснулись довольно рано — уже 7 апреля был зафиксирован первый укус. По имеющейся информации, это случилось в Кингисеппском районе. Не обходится без пострадавших в Петербурге. Например, на прошлой неделе горожане привезли в больницу им. Боткина первых клещей с боррелиозом.

По информации «Росгосстраха», примерно 60% жителей Северной столицы уже сталкивались с укусом клеща. При этом каждый шестой после нуждался в лечении, ведь клещ был переносчиком инфекции. Примерно 77% опрошенных обращались в больницу для снятия клеща, а 23% справились самостоятельно или с помощью близких.

Интересно, что прививку от клещевого энцефалита делают только 25% петербуржцев.

Присутствие клещей в этой области может быть пугающим, но есть способы избежать их появления и снизить потенциальный риск для здоровья, связанный с ними.

В Ленинградской области обитает множество видов клещей, включая оленьих, собачьих и кусачих вшей. Эти кровососущие паразиты чаще всего встречаются в лесистой местности, например, в лесах и парках, но могут быть обнаружены и возле домов или других зданий из-за грызунов или птиц, которые их переносят. Важно отметить, что некоторые виды клещей могут передавать такие заболевания, как болезнь Лайма, поэтому важно быть внимательным при нахождении на природе.

Профилактические меры по предотвращению укусов клещей

Лучший способ предотвратить укусы клещей — носить защитную одежду на улице, например, длинные брюки, заправленные в носки или ботинки, и длинные рукава, заправленные в перчатки. Также важно использовать спреи или кремы, отпугивающие насекомых, содержащие детект, на открытых участках кожи перед выходом на улицу. Кроме того, рекомендуется проверять одежду на наличие прикрепившихся клещей после длительного пребывания на улице.

Лечение укусов клещей и другие риски для здоровья, связанные с клещами

Если человек обнаружил прикрепившегося к коже клеща, его следует немедленно удалить с помощью пинцета, захватив его возле головки и осторожно потянув вверх до полного отрыва. После удаления клеща необходимо вымыть руки водой с мылом или дезинфицирующим средством на спиртовой основе, а затем нанести антисептический крем на место укуса клеща. Кроме того, укушенные люди должны обратиться за медицинской помощью, если у них появились симптомы, связанные с болезнью Лайма, такие как лихорадка, головная боль, сыпь и т. д., которые могут появиться в течение нескольких дней или недель после укуса оленьего клеща, переносящего бактерии, вызывающие это заболевание.

Следует еще раз отметить, что понимание того, где клещи чаще всего встречаются в Ленинградской области, а также принятие профилактических мер может помочь снизить потенциальный риск для здоровья, связанный с этими кровососущими паразитами.