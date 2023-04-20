Смени этот пароль немедленно: юные петербуржцы узнали базовые правила кибербезопасности

Школьников Санкт-Петербурга приучают к безопасному поведению в сети. В Академии цифровых технологий в Петроградском районе прошел публичный урок для детей на тему киберугроз и защиты персональных данных. Занятие провели эксперты социальной сети ВКонтакте и мобильного оператора Tele2, которые разрабатывают собственные инструменты борьбы с мошенниками.

Сообщения об очередном киберпреступлении уже давно никого не удивляют. Обычно мошенники ищут самых доверчивых людей, но при определенных обстоятельствах в число обманутых может попасть любой. Люди, которые считают, что никогда не станут жертвой мошенников, глубоко заблуждаются. Вот почему так важно погружаться в тему кибербезопасности и знать, как противостоять этой невидимой угрозе.

40% юных пользователей сети делились с незнакомцами конфиденциальной информацией, включая домашний адрес. А еще 37% детей сталкивались с опасностями вплоть до финансовых угроз и попыток мошеннических действий. Такие цифры приводят аналитики антивирусной компании Kaspersky. При этом дети проводят в интернете не меньше времени, чем их родители. По данным Mediascope, этот показатель составляет 6 часов в день. Важно показать ребенку, как это время проводить безопасно.

На этой неделе ВКонтакте и Tele2 провели в Академий цифровых технологий Санкт-Петербурга публичный урок для школьников и педагогов из нескольких районов города. Эксперты познакомили ребят с базовыми правилами кибербезопасности, которые позволяют выстроить понятную ребенку систему защиты: как создавать и хранить сложные пароли, как устанавливать двухфакторную аутентификацию, как отличать настоящие сайты от фишинговых. Спикеры IT-компаний также рассказали, почему опасно подключаться к общественному Wi-Fi, использовать чужие флешки, открывать электронные письма и сообщения в мессенджерах от незнакомцев.

«Смартфон – основная точка входа в различные цифровые экосистемы. Наши гаджеты, аккаунты в социальных сетях, мессенджерах и играх, личные данные – все это имеет большую ценность и ее надо беречь. Понятно, что стопроцентной защиты не бывает, но элементарные правила позволяют существенно снизить вероятность стать жертвой мошенников», – отметила эксперт Tele2 Евгения Бессонова.

Детям также рассказали о том, что мошенники часто стараются найти самых доверчивых или внушаемых клиентов, а на людей, которых обмануть чуть сложнее, обычно стараются не тратить время. Важным блоком была информация о том, как создавать надежные пароли и где их хранить. Главный эффект от базовых правил информационной безопасности – повышение стоимости обмана, а значит снижение собственных рисков.