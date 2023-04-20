Пересильд затравили космонавты за съемку фильма на МКС

Еще в 2021 году актриса Юлия Пересильд и режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко в рамках съемок отправились на МКС. Да-да, для съемок фильма действительно слетали в космос, хоть и всего на 12 часов. Фильм вышел в свет сегодня — 20 апреля 2023 года. На фоне этого в сети поползли слухи, что за такие съемки Пересильд хотят присвоить звание Героя России.

Это разве нормально?

В первую очередь накинулись на Юлию космонавты. Некоторые из них считают подобное награждение ненормальным, неадекватным — присуждать высочайшие в стране награды артистам. Особенно на фоне того, что настоящие космонавты после полетов подолгу ждут, когда их наградят.

Высказалась по поводу этого и сама Юлия, отметив, что очень рада, что такая идея фильма была реализована. Что конкретно сказала Юлия, вы можете прочесть в нашем материале на дзен-канале.