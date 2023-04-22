В Петербурге мужчина попытался завести авто ключами от квартиры

Сегодня, 22 апреля, стало известно о серьезном ДТП, которое произошло в Петербурге на перекрёстке Ильюшина и Планерной. Как сообщает группа «Дорожный инспектор» социальной сети ВКонтакте, к месту происшествия выезжали следователи.

Они оформили необходимые документы, а инспектора тормознули УАЗ, за рулём которого был пьяный мужчина. Как выяснилось он до такой степени был нетрезвом, и не отдавал отчёт в своих действиях, что попытался завести авто ключами от квартиры и таблетки от домофона.

В результате сотрудникам полиции понадобилось составить административный протокол и отправить автомобиль на спецстоянку.

Другой информации о произошедшем ДТП на данный момент не приводится. Однако известно, что сотрудники полиции уже проводит проверку. Само происшествие случилось накануне, сообщается в социальных сетях.