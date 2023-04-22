В Шушарах нашли малышку мёртвой в кроватке

К сожалению, в Санкт-Петербург является не только культурной, но и криминальной столице страны. В каждодневном формация правоохранительные органы сообщает о том или ином происшествии. Самая банальное, что может произойти в нашем городе– это дорожно-транспортное происшествия. Однако ими всё не заканчивается.

Например, рано утром сегодня, 22 апреля, в городе произошла трагедия. В одной из квартир в посёлке Шушары Ленинградской области была найдена мёртвая полуторамесячная девочка в кроватке.

Как уточняет издание «Невские новости», каких-либо следов, указывающих на признаки насильственной смерти, на теле девочки не обнаружили.

По имеющейся информации, родители малышки ещё совсем молоды. Так, матери на данный момент всего 18 лет, отец ребёнка – 19-летний молодой человек. На данный момент не приводятся причины и обстоятельства произошедшего. Однако полиция уже подключилась к делу и проводит расследование.