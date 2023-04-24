В центре Петербурга мужчина напал на хостел

В центре Петербурга наряду вневедомственной охраны пришлось выехать на сигнал в одном из хостелов города. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

По имеющейся информации, все случилось ранним утром 22 апреля. В этот день сотрудники ведомства задержали мужчину, который повредил имущество гостиницы, расположенный на улице Восстания.

Сообщается, что наряд ведомства незамедлительно прибыл к месту происшествия. Персонал гостиницы воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Уже на месте происшествия был задержан мужчина – он был постояльцем в этой гостинице.

Как рассказывает администратор заведения , мужчина повредил монитор и пластиковый защитный экран на стойке ресепшен. В совокупности сумма ущерба оценивается в 25 000 рублей.

Мужчина был задержан. Как выяснилось, это был безработный уроженец Брянска. Он уже ранее привлекался к административной ответственности, правда, за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах. После этого происшествия его отправили в отделение полиции. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства.