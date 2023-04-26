В Петербурге возникла нехватка вакцин от клещевого энцефалита

Сезон клещей вовсю уже кипит, горожане приходят в медучреждения из-за полученных укусов. На сегодняшний день самым надежным способом фактически является вакцинация от клещевого энцефалита. Вот только в Петербурге ситуация с этим оказалась совсем непростая.

Делаем вид, что все в порядке

Как оказалось, жители города неоднократно жаловались на то, что хотят сделать прививку, вот только не могут — в больнице им дают от ворот поворот, так как вакцины попросту нет. В городском комитете по здравоохранению с этой проблемой перенаправляют в администрации районов, утверждая, что именно они должны заниматься закупкой вакцин.

В нескольких городских больницах «ДП» действительно подтвердили, что поставить прививку все желающим не могут — вакцины нет. Так, нет вакцин, например, в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» (Василеостровский район), в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №54» (Калининский район).

Но, судя по всему, не возникает каких-либо сложностей по этому вопросу у частных клиник. В администрации Калининского района отнекиваются, говорят, что вакцины закуплено более чем, никакого дефицита нет. в Петродворцовском районе власти придерживаются аналогичной позиции. И только в Василеостровском районе администрация честно признала, что потребность в дополнительных дозах есть, итоги аукциона по закупке вакцины подведут 28 апреля.

Какова ситуация с клещами?

Тем временем в Боткинскую больницу количество паразитов с начала года сдали в количестве 103. Интересно, что к середине апреля их отыскали только 20. Как оказалось, у каждого третьего из найденных клещей была какая-либо инфекция. Так, например, в 30 случаях это был боррелиоз, а вот еще у трех нашли эрлихиоз. Отметим, что из-за боррелиоза или эрлихиоза ложиться в больницу не требуется, что не скажешь о случаях заражения энцефалитом.

Что делать, если на вас сел клещ?

Ранее мы рассказывали о том, что с большей долей вероятности вы даже не заметите, как клещ к вам прицепится. Все дело в том, что когда он присасывается, он впрыскивает в вашу кровь вещество, которое работает по принципу обезбола. Если вдруг вы все-таки стали жертвой этого паразита, то лучше обратиться в больницу. Все дело в том, что клеща важно отцепить целиком. Если его хоботок останется внутри вас, то нагноения не избежать. Тем не менее, если вдруг так оказалось, что вы находитесь вдали от больниц, подцепите клеща ниткой. Однако после его «снятия» все-таки найдите возможность для посещения больницы.