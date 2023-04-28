Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс Дарью Трепову, обвиняемую в смертоносном теракте в Петербурге, в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

На сайте службы появилась информация о Дарье Евгеньевной Треповой, родившейся 16 февраля 1997 года. Как уточняет ТАСС, содержится информация о том, что Треповой передали взрывное устройство, которое было запрятано под гипсовый бюст.

Напомним, что все случилось 2 апреля. тогда в кафе на Университетской набережной был творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского. Ему Трепова и вручила статуэтку. Сам военкор в результате погиб, также пострадало порядка 40 человек. Среди них были уроженцы разных городов страны. Власти Петербурга выплачивали компенсацию всем пострадавшим, а военкора Татарского президент Путин посмертно наградил орденом Мужества.