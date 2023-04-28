Петербург и Читу свяжут прямые рейсы

Кажется, у жителей Петербурга, а также Читы стало больше возможностей ездить в гости друг к другу. Если быть точнее, то одна из авиакомпаний решила запустить прямые рейсы между этими городами. Теперь прямым рейсом можно улететь на Airbus 330.

Как пишет издание NWPress, рейсы будут запущены с 7 июня 2023г. Уточняется, что рейсы будут осуществляться один раз в неделю по средам. Время в пути – семь часов.

Ранее мы сообщали, что из России станет больше рейсов на Кубу. Такое заявление сделали в ассоциации туроператоров России. В планах увеличить с 22 мая количество рейсов из страны в Варадеро. Помимо этого, будут запущены дополнительные рейсы на курорт Кайо-Коко.

Отмечалось, что только за 3,5 месяца 2023-го туристический поток на Кубу превышает показатели за аналогичный период последних двух лет. Из России за это время приехало 38 000 туристов