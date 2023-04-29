Стартовал сезон метеоров до Петергофа

Из Санкт-Петербурга в Петергоф снова стало возможным добраться на метеоре. Сезон отправлений 2023 официально открыт, рейсы ходят с интервалом в полчаса.

Первые суда уже прошли путь от города до Петергофа. Сейчас на маршруте работает всего восемь метеоров, но их количество могут увеличить. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Астра Марин».

Добраться до знаменитого района можно бизнес-классом или купить билеты «‎комфорт» или «стандарт».

Обратные рейсы до Петербурга ходят через те же полчаса. Время в пути в обе стороны одинаково — 40 минут. Для пассажиров предусмотрен бар со снеками и различными напитками.

Модернизированные метеоры пользуются высоким спросом. Они привлекают как коренных петербуржцев, так и туристов. По данным компании, интерес к водным путешествиям только растет.