Россиян склоняют перейти на электромобили

В России решили сделать упор на продвижение электротранспорта в массы. Перечень дополнительных мер поддержки для такой сферы уже утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Первым делом в 34 регионах России начнут субсидировать быстрые зарядные станции для электрокаров. Инфраструктуру будут медленно, но верно развивать по всей стране.

Дальше стимулировать использование электрокаров будут с помощью льготных программ для агрегаторов такси и каршеринга. Планируется, что так удастся снизить стоимость проезда на современных мобилях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Рост частных автовладельцев к электрокарам вполне удачно растет и сам по себе. Несмотря на это, даже здесь могут разработать новые программы поддержки.

Такими темпами стоит ожидать почти полного перехода к электромобилям. При этом важно учитывать, что изменения займут длительное время.