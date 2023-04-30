В Петербурге стали покупать меньше таблеток

В России объем коммерческого рынка лекарственных препаратов резко упал на 28%. Продажа таблеток и прочих веществ заметно сократилась по всей стране, включая Санкт-Петербург.

В северной столице объем лекарственного рынка за март составил 6,5 миллиарда рублей. Показатель остается высоким, но все же он снизился на 35% в сравнении с прошлым годом.

По данным DSM Group, в городе за отчетный период реализовали больше 17 миллионов упаковок лекарственных препаратов. Всего с начала 2023 года продали больше миллиарда препаратов. Падение продаж пока связывают с обратным эффектом от изначального повышения спроса, пишет dp.ru.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в обязательном порядке от кори будут вакцинировать иностранных рабочих. Сейчас в городе началось распространение этой забытой инфекционной болезни.