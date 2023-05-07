Петербуржец с пистолетом целился в прохожих на Лиговском проспекте

По Лиговскому проспекту Санкт-Петербурга разгуливал мужчина в кепке с рюкзаком и пистолетом. Неизвестный размахивал стволом и отпугивал горожан.

К одному из прохожий злоумышленник отнесся крайне агрессивно: направил пистолет прямо на него и что-то проговорил. По словам очевидцев, выглядело все кинематографично, при этом съемки на улице явно не велись.

Прохожему удалось уйти, а мужчина со стволом продолжил озираться по сторонам и размахивать пистолетом. Также было заметно, что он с кем-то разговаривает по телефону или хотя бы делает вид.

Закончилось все без ранений. Видео с места происшествия разместили в группе «Дорожный Контроль Ленинградская Область» в социальной сети «ВКонтакте».

На место случившегося вызвали полицию. Пока не поступало официальной информации о том, что буйного горожанина с пистолетом задержали. Разбирательство продолжается.