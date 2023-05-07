Скончался экс-руководитель петербургской строительной корпорации

В Санкт-Петербурге скончался бывший генеральный директор крупной городской строительной корпорации Борис Суровцев. О трагедии сообщили в воскресенье, 7 мая. Свою жизнь он посвятил развитию стройкомплекса родной северной столицы.

Суровцев возглавлял Главное управление капитального строительства и занимал многие другие почетные должности. Ушедший из жизни петербуржец работал зампредом Ленстройкомитета и Исполкома Ленсовета и даже избирался председателем Петродворцового районного совета народных депутатов. Губернатор города уже выразил свои соболезнования по поводу случившегося.

Причины гибели почетного работника сферы строительства Санкт-Петербурга пока не разглашались.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в больнице скончался актер Александр Тютрюмов, знаменитый по роли в сериалам «Убойная сила» и Агент национальной безопасности».

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