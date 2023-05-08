В Петербурге умер знаменитый артист БДТ Сергей Дрейден

В Санкт-Петербурге в понедельник, 8 мая, стало известно о смерти местного знаменитого актера Сергея Дрейдена. Горожанин скончался в возрасте 81 года.

Широкая известность пришла к Сергею Дрейдену после ряда постановок на базе Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова. Некоторым петербуржцам артист знаком под псевдонимом Сергей Донцов.

При жизни актера по достоинству оценивали критики. Дрейден стал обладателем «Золотой маски», «Золотого софита» и премии Российской Академии кинематографических искусств «Ника».

Причины смерти артиста еще не разглашались. Также пока неизвестно, где и когда пройдет прощание с театралом. Смерть актера уже подтвердили в пресс-службе БДТ, пишет «Форпост».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге назначили дату прощания с умершим актером Александром Тютрюмовым.