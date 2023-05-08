Фигурист Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации

Российский фигурист Роман Костомаров в понедельник, 8 мая, впервые лично вышел на связь после тяжело перенесенной пневмонии и госпитализации, которая случилась еще 10 января 2023 года. Спортсмену пророчили минимальные шансы на выживание, но он героически поборол болезнь.

Романа Костомарова чуть не погубило тотальное поражение легких. Мужчине даже потребовалось хирургическое вмешательство. Об этом заявлял директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава Сергей Царенко.

Спасти жизнь именитого фигуриста все же удалось после длительной борьбы. По сети ходила информация, что Костомаров перенес инсульт и даже ампутацию конечностей. При этом официального подтверждения такой громкой информации до сих пор не поступало еще с февраля месяца.

Сейчас Костомаров в своих социальных сетях поделился своей еще зимней фотографией и заявил, что теперь с ним все в относительном порядке. По словам Романа, впереди остается еще много трудностей, но сейчас дела обстоят уже куда лучше.

Также в своем посте спортсмен душевно поблагодарил всех, кто его поддерживал. Отдельное «спасибо» Роман Костомаров посвятил родным и близким людям и профессиональным врачам, которые буквально «вытащили его с того света».

Напомним, что российский фигурист Роман Костомаров дважды выиграл чемпионат мира, трижды стал чемпионом Европы и столько же — мира. Также спортсмен и заслуженный мастер спорта России прославился трехкратной победой в финалах Гран-при и званием олимпийского чемпиона 2006 года. В танцах на льду Костомаров выступал с Татьяной Навкой.