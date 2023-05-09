В Ленобласти водитель насмерть сбил 21-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП в Тосненском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что само ДТП случилось еще 7 мая вечером на Заречной улице. Там 48-летний водитель на «Киа» ехал в сторону поселка Соколов Ручей. По пути он сбил двух девушек — 21-летнюю местную жительницу и 18-летнюю уроженку Рязани.

После того, как все случилось, мужчина решил просто уехать с места ДТП. Как итог, 21-летняя девушка получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью, а 18-летняя — попала в медучреждение в тяжелом состоянии.

Как говорят в МВД, далеко сбежать мужчине все-таки не удалось. Его выловили при патрулировании. Как выяснилось, с начала прошлого года за нарушения ПДД мужчина привлекался к ответственности 11 раз.

Теперь стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.