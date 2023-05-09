На улице Коллонтай мужчина открыл стрельбу по посетителям магазина

Полицейскими задержан стрелок из магазина в Невском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Известно, что все случилось в 21.38 8 мая. В это время в отделение полиции позвонил очевидец, который рассказал, что в магазине на улице Коллонтай неизвестный мужчина угрожает посетителям пистолетом и стреляет.

Как итог, в этот же день сотрудники полиции по горячим следам нашли подозреваемого — 40-летний иностранец. У него был изъят пневматический пистолет в форм-факторе ПМ. Сейчас мужчина находится в отделении полиции, решается вопрос о заведении уголовного дела и об избрании в отношении него меры пресечения.

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