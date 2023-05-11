В благоустройстве Любашинского сада нашли нарушения со стороны ответственного Комитета

Следственный комитет Санкт-Петербурга приступил к проверке по факту возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц Комитета по благоустройству города и администрации Калининского района. Потенциальные нарушения касаются Любашинского сада и парка имени Академика Андрея Сахарова

По версии следствия, работы на этих участках могли вести вопреки интересам жителей прилегающих территорий. Инициативная группа от города пожаловалась на такое положение дел главе СК России Александру Бастрыкину.

Проблема оказалась в том, что на участках хотят вырубить зеленые насаждения, чтобы уложить плитку, и заменить газоны на резину. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Санкт-Петербурга.

Сейчас петербуржцы бунтуют: все хотят сохранить парк и сад в привычном зеленом виде. Пока неизвестно, чем закончится разбирательство.