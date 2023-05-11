В России ужесточили наказания для виновников в лесных пожарах

В России наступил сезон вылазок на природу. Теперь следует ожидать новой череды лесных пожаров. Чтобы побороть проблему, в России ужесточили наказания за такие нарушения.

Сейчас по стране действует особый противопожарный режим. Введены ограничения на посещение лесов, запреты на разведение костров и сжигание мусора и сухой травы. Ответственные ведомств называют к совести россиян и просят соблюдать требования безопасности, чтобы сохранить леса.

Ущерб лесных пожаров в этом году еще только предстоит оценить. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Худшая ситуация пока фиксируется на Урале и в Сибири. Отдельные очаги возгорания уже появились на юге Красноярского края. Также пожары могут прийтись и на другие регионы России.