Донцова рассказала о своих подругах и моноспектакле

Российская писательница Дарья Донцова продолжает пробовать себя в роли актрисы. Она подготовила небольшой моноспектакль в Санкт-Петербурге.

По словам Донцовой, на моноспектакле зрители смогут проверить свои кулинарные кавыки. Кое-что продемонстрирует и сама писательница. Программа запланирована насыщенная, но вот петь Дарья наотрез отказывается. Женщина называет себя павлином: пение дается ей с трудом.

Также Донцова поделилась со своими поклонниками тем, что к ней часто приходят гости. Они могут заявиться совсем неожиданно, но литератора это не напрягает, она такое даже любит. Об этом писательница рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Когда в гости заглядывают подруги, Дарья Донцова отводит их на кухню и дает поручения. Выходит, что те готовят, а писательница отдыхает. Вероятно, в это время ведутся светские беседы.