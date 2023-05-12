Ремонта подъезда к школе Петербурга добиваются через прокуратуру

В Санкт-Петербурге проезд к ГБОУ школа № 7 находится в неудовлетворительном состоянии. Ремонта мирным путем добиться не получилось, поэтому сейчас дорогами занялась районная прокуратура.

На указанном участке имеются множественные выбоины. Это же касается внутриквартальных проездов по проспекту Кузнецова и улице Рихарда Зорге. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Выбоины в дорогах мешают передвижения автомобилей. Выходит, что транспортные средства не могут спокойно добраться до школы.

Сейчас проводятся проверки по факту этого нарушения. Представление уже внесено главам местных администраций. Контролем за ситуацией все еще занимается прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге создали специальное подразделение, которое будет следить за запуском дронов на территории города.