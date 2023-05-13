Из петербургского Пулково запустят прямые рейсы в Шанхай

Впервые с 2019 года из Петербурга в Шанхай будут летать прямые рейсы. Такая информация появилась в телеграм-канале петербургского аэропорта.

Предполагается, что рейсы будет осуществлять авиакомпания China Eastern Airlines. Улететь в Китай получится по вторникам, четвергам и субботам Если верить расписанию Пулково, то вылет из Петербурга запланирован в 23:05, а прилёт в аэропорт Пудун — в 23:05.

Доставлять туристов будут Airbus A330-300. Отмечается, что транзитные пассажиры смогут 144 часа находиться в городе без визы.

На авиарейсе DM6016 Москва — Санкт-Петербург случилось серьезное происшествие. На борту самолета отказал GPS. ЧП произошло поздно вечером в четверг, 11 мая. Самолет должен был лететь от Внуково до Пулково, но этого не случилось. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.