Мошенники убедили пожилую петербурженку отдать им 6,4 миллиона

Полицейские ищут мошенников, обманувших пенсионерку в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Так, 12 мая в полночь в полицию Калининского района пришла пенсионерка 77-ми лет. Она заявила, что 26 апреля ей позвонил неизвестный и заявил, что какие-то мошенники продали ее квартиру.

Потом злоумышленник убедил женщину попытаться «сберечь» оставшиеся у нее деньги. Конечно же, уже как по традиции, было предложено перевести деньги на «безопасный счет». Это женщина и сделала — отдала мошенникам 6,4 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицией приняты меры к установлению и задержанию мошенников.

Напомним, что никаких «безопасных счетов» не существует. Это не более чем просто уловка мошенников, которые хотят завладеть вашими деньгами.