Итоги «Евровидения-2023»: победительницу уже успели обвинить в плагиате

«Евровидение-2023» наконец-то закончилось. Скандалы вокруг популярного песенного конкурса шумели с самого его начала, и продолжают развиваться до сих пор.

После оглашения результатов к обиженным россиянам присоединились представители всех остальных стран. Наши грустят и злятся, что их не пригласили на конкурс, а другие возмущены тем, что не они лидировали в финале.

Кто по итогу победил?

Звание победительницы «Евровидения-2023» забрала себе шведская певица Loreen. Девушка уже побеждала в 2012 году, но, видимо, одной награды ей оказалось мало, так что в текущем году она тоже решила всех «уделать». Победу ей принесла песня Tattoo. Артистка набрала 583 балла.

Шведке заранее пророчили победу. Несмотря на то, что само выступление Loreen не вызывало музыкального экстаза, на нее все же ставили и простые зрители, и завсегдатаи букмекерских контор. Некоторая интрига все же сохранялась: спорили, насколько певица обойдет представителя Финляндии Кяарии.

В чем опять проблема?

В том, что проигравшие всегда винят победителей. Оправдать собственное поражение ни у кого не получилось, но причину для очередного скандала все же нашли. Ей стал старый добрый плагиат.

В песне Tattoo, с которой победила Loreen, нашли схожесть с треком украинской певицы Мики Ньютон. Ее песня была записана в далеком 2005 году и тогда же и отгремела, но через 18 лет о ней вновь заговорили — слишком удачная причина для унижения шведки.

Внимание на плагиат обратили простые зрители «Евровидения-2023» в социальных сетях. Обсуждение началось еще до оглашения победительницы, но продолжается до сих пор. При этом сама украинка Мики Ньютон рассказала, что комментировать прошедший конкурс никак не собирается.

Удивительно, но Loreen и до этого уже обвиняли в плагиате. Ее давний сингл сравнивали с какой-то другой композицией.

Возмутились победе Швеции даже спокойные Португалия, Франция и Италия. Для них победа с самого начала стала целью априори недостижимой. Они выбрали проигрышную тактику исполнения классических эстрадных песен, а на «Евровидении-2023» хотелось услышать что-то новое.

Про Россию не вспоминали?..

Скандалов из-за РФ на финале не было, хватило обсуждения ситуации в мире на втором полуфинале. Наоборот нашлось кое-что положительное.

Россияне-аутсайдеры смогли косвенно поучаствовать в «Евровидении-2023». Для наших было доступно голосование за сильнейшего исполнителя. Несмотря на такой шанс, жителей стран, которые не участвовали в конкурсе, но голосовали, обозначили скромным «остальным миром».

Этот «остальной мир» как всегда пошел против системы. Большее количество голосов прилетело не за Швецию, а за израильскую артистку Ноа Кирель, пишет «Коммерсантъ».

Она исполнила на сцене весьма травмоопасный танцевальный номер «Unicorn», чем, вероятно, и вдохновила наших впечатлительных граждан.

Евровидение транслировалось на YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest. За ночным представлением следили десять миллионов человек.