Чума и лихорадка: ученые обнаружили новые угрозы со стороны клещей

В Санкт-Петербурге растет число жалоб на укусы клещей. Сейчас сезон распространения этих опасных паразитов уже начался повсеместно, и продлится такая обстановка в городе до самой осени.

Всплеск жалоб пришелся на майские праздники, когда на природу выбиралось множество отдыхающих. Из-за большого количества укусов, растет и число заболеваний после них. Российские ученые открыли новые угрозы со стороны клещей, которых стоит опасаться.

Чума и лихорадка?

К предостережениям по поводу Энцефалита и Болезни Лайма по России уже давно привыкли. Теперь у этих заболеваний появились серьезные «конкуренты»: ‎бартонеллез, чума и лихорадка.

Новые виды клещей, которые переносят страшные заболевания, открыли ученые Тюменского медицинского университета. Исследование было опубликовано в Persian Journal of Acarology.

Выяснилось, что зараженные паразиты распространены в Сибири и Монголии. Одного из таких клещей добыли еще в 2020 году при изучении летучих мышей. Информации о новых случаях заражения чумой от клещей среди людей пока не поступало.

Как спасаться от клещей?

Затворничать не стоит. При этом при выходе на улицу важно быть осторожными. Лучше пользоваться аэрозолями от клещей и осматривать себя после прогулок. Также актуальный метод защиты — вакцинация.

Заражению могут быть подвергнуты все. Клещи не выбирают людей определенного пола или возраста, а просто кусают тех, кто случайно оказался рядом. Важно обращать внимание на свое состояние. Клеща можно сразу не заметить, но температура и лихорадка должны заставить встревожиться и осмотреться.

Если клещ все же укусил, но в больнице его сняли, расслабляться не стоит. Первые признаки заболевания могут проявиться только через 10-14 дней. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Опасные звоночки: тошнота, мышечные боли, озноб. С такими симптомами следует срочно обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.