Деньги и образование: без чего россияне не представляют успешной жизни

Успех для каждого свой: кто-то хочет построить карьеру, а кто-то сделает упор на создание дружной и большой семьи. Как бы то ни было, все равно есть общие точки соприкосновение — то, на что будет делать упор целый народ. Россияне рассказали, без чего для них невозможно добиться успеха.

Самый популярный ответ — «без образования». Такой позиции придерживается почти каждый третий опрошенной (31%).

«Деньги» и «связи» набрали только по 17% голосов. Чуть меньше оказался показатель «активной жизненной позицией» — 16%. Такие данные следуют из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Интересно, что такой же опрос проводился среди россиян десять лет назад, но тогда цифры были совсем другими.

Раньше респонденты на первое место в указанном вопросе ставили деньги (23% опрошенных). Также были востребованнее и полезные связи: за них свой голос тогда отдали сразу 20% россиян.