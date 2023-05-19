ВЦИОМ рассказал о доверии россиян Путину

В России уровень доверия граждан к президенту страны Владимиру Путину остается крайне высоким. Сейчас показатель держится на 80,1%.

За неделю с 8 по 14 мая уровень доверия к главе государства все же чуть снизился: примерно на 0,8%. В составлении рейтинга учитывалось мнение 1,6 тысячи граждан страше 18 лет.

Также по России немного (на 0,7%) снизился уровень одобрения деятельности президента. Сейчас он находится на уровне 76,4%. Такие данные следуют из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Одобрение деятельности правительство снизилось на 3,3% и держится на 50,2%. Работу председателя правительства Михаила Мишустина по России стали одобрять на 3,5% меньше россиян, чем за прошлый отчетный период. Сейчас отметка достигла 52,5%. При этом доверие к чиновнику все же остается чуть выше: на 62,5%.