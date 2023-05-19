Эксперт: как справиться с зависимостью от еды

Специалисты уже подтвердили, что лишний вес может быть связан с психологическим состоянием человека. Такие внутренние факторы влияют на набор веса. Но все-таки это не приговор, существуют методы борьбы с проблемой.

Человек может переедать не только из-за психологических проблем, но и из-за воздействия на его разум. Например, употребление «лишней» пищи могут провоцировать маркетологи, которые продумывают скидки и акции в магазинах.

Часто встречаются случаи, когда люди «заедают» стресс. Еда активизирует желудочно-кишечный тракт, а это в свою очередь снижает чувство тревоги. Об этом врач-психотерапевт Андрей Курпатов рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Чтобы избавиться от такой психологической зависимости от еды, нужно комплексно менять отношение к еде. В первую очередь стоит начать приобретать домой только те продукты, которые будут необходимы для употребления с точки зрения энергетического потенциала. Важно приучить себя к обычной еде — без усилителей вкуса.