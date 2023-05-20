Ученые раскрыли «любимые запахи» комаров

Наступающее лето принесет россиянам не только хорошую погоду, но и кучу надоедливых насекомых. Постоянные сопровождающие этого времени года — комары. Бороться с ними сложно, но все же есть действенные способы.

Сейчас существует уже множество пластинок и спреев для борьбы с комарами. Несмотря на это, шумные насекомые все же продолжают мешать отдыху. Ученые изучили запахи, которые больше всего привлекают комаров. Это должно помочь решить с ними проблему.

«Любимые запахи»

Больше всего комаров привлекает уже сам запах человеческого тела и его тепло. При этом есть еще ряд запахов, которые делают людей наиболее привлекательными для комаров.

С большей вероятностью крохотные «вампиры» налетят на людей, запах которых содержит смесь карбоновых кислот и маслянистых выделений, которые увлажняют и защищают нашу кожу. Это наталкивает на мысль, что от некоторых кремов и лосьонов на период отдыха стоит воздержаться.

Меньше всего комаров привлекают люди, пахнущие эвкалиптом и шалфеем. Чтобы спастись от насекомых, можно выбрать спрей с такими запахами.

Борьба с комарами

Комары не просто приносят дискомфорт тем, что заставляют место укуса зудеть и чесаться. Эти насекомые являются переносчиками серьезных заболеваний, так что их действительно стоит опасаться.

Как сообщает журнал science, комары — самые смертоносные животные в мире. Ежегодно они убивают по 700 тысяч человек по всему миру. Чаще всего человека губят денге или желтая лихорадка. Также популярной причиной смерти становится малярия.

Выходит, что защита от комаров — уже вопрос не только комфорта, но и собственной безопасности. Поэтому важно правильно подбирать средства защиты от этих насекомых на время отдыха.