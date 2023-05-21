Дислексия: как распознать заболевание у ребенка

Дислексия — это расстройство, из-за которого возникают трудности с чтением, орфографией и обработкой информации. К сожалению, оно имеет немалое распространение, чаще всего такое заболевание диагностируют в детстве, когда ребенок еще только идет в школу.

Многие родители списывают проблему на отсутствие прилежания, плохую память или скучную школьную программу, однако не всё так просто.

Причины

Одна из причин — конечно же генетика. Если у ваших родственников было такое заболевание, вполне может быть, что оно передастся и дальше.

Это может быть и из-за течения беременности. Например, риск развития дислексии увеличивается, если женщина перенесла инфекционное заболевание.

Могут быть и осложнения при родах, которые приводят к таким расстройствам. Например, из-за сдавливания костей черепа, повреждения шейного отдела или других травм во время родов. Все это приводит к нехватке кислорода, а следовательно, и к нарушениям в работе мозга.

Еще одна причина — стресс в раннем возрасте. Из-за эмоционального напряжения могут снижаться когнитивные функции, что может сказаться и на навыках чтения. Такое снижение чаще временное, но может приобрести и продолжительный характер.

Как распознать?

Сразу обозначим, что ниже упомянутые признаки не всегда могут говорить о дислексии, но на это в любом случае стоит обратить внимание и прийти к терапевту.

Так, например, ребёнок поздно начал ползать или не сразу пошёл. Малыш плохо справляется с рисованием, поделками, удерживанием в руках ручки, ложки или вилки. Часто неправильно подбирает предлоги и не так ставит ударение.

Также признаком может стать то, что ребёнок не может поймать или отбить мяч, попасть им по цели. Частые смены настроения или неусидчивость тоже могут говорить об этом заболевании.

Само расстройство обычно диагностируют после семи лет.