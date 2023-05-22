Суд заключил под стражу мужчину, ударившего ножом экс-зенитовца

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Авата Нурахметова. Этот мужчина ударил ножом в грудь экс-игрока футбольного клуба «Зенит». Об этом в своих социальных сетях рассказала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Известно, что по данным следствия, накануне утром он и еще один мужчина в ходе ссоры в ресторане избил 25-летнего молодого человека. После этого обвиняемый на пару со своим сообщником ударили ножом в грудь и шею футболиста.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии и поместили в реанимацию.

Нападавший будет находиться под стражей до 20 июля.

Ранее сообщалось, что по имеющейся информации, в Санкт-Петербурге 21 мая 2023 года на улице Шамшева 4-летний мальчик попал в медицинское учреждение. Все дело в том, что вечером этого дня он отравился антидепрессантами.