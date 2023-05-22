В Сланцах случилась авария с участием скорой помощи

Конечно, в Санкт-Петербурге не обходится без дорожно-транспортных происшествий и, соответственно, новостей о них. Безусловно, было бы очень радостно, если бы в городе обходилось без дорожных конфликтов, перепалок, аварий, пробок и прочего. Однако, пожалуй, это вряд ли осуществимо в условиях жизни в городе миллионнике. Даже многомиллионнике.

На этот раз, в понедельник, 21 мая, произошла авария в Сланцах на перекрёстке улиц Кирова и Максима Горького. Происшествие случилось с участием кареты скорой помощи.

Как стало известно 78.ru, никто серьёзно не пострадал. Однако водителю иномарки, которая влетела в скорую помощь, все-таки потребовалась помощь, но ее смогли оказать на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Авата Нурахметова. Этот мужчина ударил ножом в грудь экс-игрока футбольного клуба «Зенит». Об этом в своих социальных сетях рассказала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.