Жительницу Петербурга приговорили к реальному сроку за тайники с наркотиками

В Петербурге вынесли приговор жительнице, которая хотела сбывать наркотические вещества через тайники с закладками. Об этом в своих социальных сетях рассказала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сообщается, что девушка планировала сбывать наркотические вещества, которые она же и расфасовала по сверткам. Правда, ее намерения успели пресечь сотрудники правоохранительных органов.

Они обнаружили тайник и изъяли подготовленный к продаже наркотик. Теперь жительница отправится в тюрьму на 3,5 года.

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