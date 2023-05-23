Авария в Невском районе: мужчину парализовало за рулем

В Санкт-Петербурге случилась серьезная авария в Невском районе города. В ДТП на пересечении улицы Юннатов и Тепловозной улицы задействовано минимум пять автомобилей.

Изначально петербуржцы в соцсетях обсуждали, что за рулем машины-виновника находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В итоге выяснилось, что у горожанина случился приступ. У него парализовало часть туловища, из-за чего управлять автомобилем перестало быть возможным.

Из-за неожиданно возникших проблем со здоровьем петербуржец наехал еще на четыре транспортных средства. Информации о том, в каком состоянии сейчас находятся участники, не поступало. О случившемся рассказали в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакт».

Сейчас все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Выясняются детали аварии.