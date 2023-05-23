Во время экономического форума отели Петербурга будут загружены на 100%

В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня 2023 года пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Ожидается, что в северной столице на это время будет повышенная загруженность отелей.

Для обычных туристов уже может просто не хватать места. Гостиницы с четырьмя и пятью звездами будут заполнены на 80-100%. В прошлом году форум тоже проходил, но тогда показатель загруженности отелей составил порядка 75%.

Уточняется, что некоторые отели будут выделять отдельные квоты под бизнес-сегменты на ПМЭФ, Цены будут на 25-30% выше, чем для представителей туристического сегмента, пишет Коммерсантъ.

Пока нет точных цифр, сколько человек посетит ПМЭФ в этом году. Зато уже есть информация, что в программе будет представлено сразу 150 сессий, мастер-классов и прочих бизнес-мероприятий. Событие остается крайне значимым для деятелей сферы.