Петербурженка вынесла деньги из рабочего сейфа и кассы

В Санкт-Петербурге женщину признали виновной в присвоении и растрате денег организации, где она сама и работает. Горожанка забрала себе чуть больше 39 тысяч рублей, за что ей придется отбыть наказание.

По официальной версии, злоумышленница исполняла обязанности заместителя директора магазина на улице Плесецкая. В один из рабочих дней она умышленно вскрыла сейф и забрала оттуда в свой карман чуть больше 24 тысяч рублей.

После этого нарушительница прошлась по кассам и вытащила из них еще шесть и восемь тысяч рублей. Деньги девушка забрала себе и обратила в свою пользу. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По итогу преступление все же раскрылось, и горожанку направили под суд. Злоумышленница раскаялась и призналась в содеянном. По ее словам, на такое деяние ее натолкнуло тяжелое материальное положение.

Суд приговорил петербурженку к условному сроку лишения свободы на шесть месяцев. Также установлен соответствующий испытательный период в те же полгода.