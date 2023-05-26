Курортный сбор в Петербурге уходит в отпуск

В Санкт-Петербурге решили отложить введения платы по курортному сбору до апреля 2024-го. Комитет по развитию туризма подготовил новый вариант законопроекта, который предполагает введение в Петербурге курортного сбора, но только в 2024-м году. Сейчас документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте правительства города.

В документе говорится о том, что эксперимент хотят начать с 1 октября 2023г. Однако фактически взимать оплату будут только в 2024-м. Согласно информации в документе, размер курортного сбора с 1 октября 2023 будет составлять ноль рублей в сутки. А с 1 апреля 2024г. – 100 руб. в сутки.

Ранее стало известно, что часть людей будут освобождаться от оплаты сбора. Деньги будут перечислять в фонд развития курортной инфраструктуры. При этом уполномоченный орган в ежегодном формате будет должен отчитываться перед законодательным собранием о том, как проводит эксперимент. Помимо этого, в интернете должны появляться данные о том, какие работы были проведены за полученные деньги.

Отметим, что туристы должны будут оплачивать курортный сбор сразу при заселении в отель за все планируемые дни, которые они проведут в Петербурге. Если по какой-то причине турист будет выезжать из отеля раньше, то деньги ему вернут.

Сбор должны будут оплачивать все совершеннолетним граждане. Ранее комитет по туризму также готовил законопроект, который подразумевает введение административных штрафов за не перечисление в бюджет курортного сбора. Есть планы по штрафам и для туристов, которые не станут оплачивать курортный сбор.