Шоу «Голос»: к чему привело оглашение финалистов

В России вечером в пятницу, 26 мая, завершился полуфинал главного вокального шоу страны «Голос». Перед телезрителями выступили участники уже 11 сезона. Россияне смогли поучаствовать в выборе финалистов прямо с родного дивана.

Удивительно, но полуфинал прошел спокойно. Несмотря на то, что каждый из участников песенного конкурса очевидно жаждет победы, крупных скандалов замечено не было. Скорее всего, на такое положительное стечение обстоятельств повлияла неопытность артистов: они еще не влились в шоу-бизнес, чтобы профессионально закатывать сцены. При этом кое-что интересное фанаты все же зафиксировали.

«Королева» вечера

В числе финалисток оказалась 19-летняя жительница Воронежа Виктория Соломахина. Она уже участвовала в шоу «Голос. Дети», когда ей было десять лет. В этом году девушка была частью команды Полины Гагариной.

Вокруг персоны певицы сейчас идет бурное обсуждение: не все в соцсетях уверены, что девушка достойна финала. Тем не менее, за нее все же активно голосовали.

Внимательные зрители заметили, во время выступления девушка допускала погрешности и не всегда попадала в ноты. Такой промах артистка уже объяснила в своих социальных сетях. Оказалось, что причина недочетам — острый ларингит, который Виктории из Воронежа диагностировали за четыре дня до прямого эфира.

С учетом этой информации теперь выступление девушки можно назвать героическим поступком. С другой стороны, стоило ли так рисковать собственным здоровьем?

Другие финалистки

Команду Басты в финале представит Людмила Серебрякова, которая выступила на полуфинале с рок-балладой «Улица роз». Выступление девушки настолько «зашло» экспертам, что Владимир Пресняков даже признался артистке в любви. Кстати, он в свою очередь отправил в финал Эльмиру Диваеву. Она исполнила перед зрителями «Зурбаган».

Пока неизвестно, кто из трех девушек победит в 11 сезоне «Голоса». Трансляция финала будет вестись на Первом канале. Там же показывали и выступления полуфинала.