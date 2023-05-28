Петербургские вузы меняют правила: к чему готовиться абитуриентам

Санкт-Петербург — излюбленное место у выпускников школ по всей России. В северную столицу каждый год приезжают толпы абитуриентов, чтобы поступить в местные вузы. В 2023 году образовательные учреждения внесли ряд изменений для своих потенциальных студентов.

Пока российские ученики только сдают выпускные экзамены, чтобы все-таки завершить обучение в школах. Прием документов в вузы Петербурга начнется с 20 июня и продлится до 25 июля. Времени остается достаточно, но готовиться к поступлению уже можно начинать. Разбираемся, что нового будет в текущем году.

Направления

Сейчас абитуриенты могут подать заявления на поступление максимально в пять вузов. При этом не обязательно, чтобы они все располагались в одном городе. Единственное, важно учитывать, чтобы не пересекались даты вступительных экзаменов, если таковые есть.

В каждом вузе можно выбрать до десяти направлений подготовки. Число устанавливает сам университет. Такая информация размещена на официальном портале Госуслуг. По Петербургу в части заведений можно выбрать только пять специальностей.

Приоритеты

Выбор профессии — уже сложный процесс для всех школьников. При этом на нем не заканчиваются тяжелые решения, которые нужно будет принять выпускникам.

Абитуриентам приходится расставлять выбранные в вузе специальности по приоритетности: зачислят на ту, которая была выбрана первой, если хватает баллов.

Зачисление

Зачислять выпускников в вузы будут по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний для некоторых направлений подготовки. Счастливчики узнают о своем новом статусе студента в период с 4 по 9 августа. Несмотря на это, конкурсные списки будут опубликованы уже 27 июля, так что и тогда получится сделать некоторые выводы.

Теперь в университеты не нужно приносить оригинал аттестата. Можно отправить только электронный вариант. В 2023 году это требуется сделать не позднее 3 августа.