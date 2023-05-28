У петербуржцев с хромосомными мутациями родился здоровый ребенок

В Санкт-Петербурге на свет появился здоровый ребенок, родители которого имеют генетические отклонения. Хромосомные мутации горожан никак не повлияли на их малыша.

Такой случай оказался первым в мировой практике. Оба родителя имеют диагностированную транслокацию хромосом, а вот ребенок на себя эту особенность не перенял. Конечно, огромные усилия для этого приложили врачи, которые занимались беременностью.

Как сообщает NWPress, возраст родителей вполне приемлемый: маме 28 лет, а отцу — 36 лет. Мутация генов мешала паре завести ребенка естественным путем, поэтому петербуржцы решились сделать ЭКО.

Врачи выбрали для этой процедуры эмбрион, у которого не было зафиксировано нарушений в структуре хромосом. По итогу малыш родился абсолютно здоровым. Дальше за его состоянием продолжат наблюдать специалисты.