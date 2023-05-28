По России зафиксировали дефицит мяса птицы

Жители России массово столкнулись с дефицитом тушек и филе бройлера. Панику граждане по этому поводу пока не разводили, но ситуация уже насторожила как обывателей, так и экспертов.

На рынке физически не хватает объемов мяса птицы. Дело в том, что лидером в этой области является Белгородская область, где наблюдаются проблемы с производством. Из-за трудностей здесь проблемы распространяются по всей Российской Федерации. Такую тенденцию зафиксировали аналитики агентства AD Limited, пишут «Ведомости».

На долю указанного региона за первый квартал текущего 2023 года пришлось 12,1% общего производства мяса птицы. Следовательно, проблемы с производством в этой области будут заметны и в прочих регионах, куда тушки доставляют.

Сложности связаны с поставками сырья для выращивания курицы и логистикой. Также возрос экспорт в Саудовскую Аравию сразу до 86,2%.