В аварии в Ленобласти погибли женщина и ребенок

В воскресенье, 28 мая, в Кингисеппском районе Ленинградской области случилась смертельная авария. Из-за столкновения на трассе А-180 вблизи деревни Куты погибли женщина и ребенок.

По предварительным данным, на указанном участке автомобильной дороги столкнулись фура и легковой автомобиль. Об этом рассказали в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются. Сообщается, что погибшему мальчику было всего семь лет, а возраст женщины не уточнялся.

Сейчас на месте страшного дорожно-транспортного происшествия работают специалисты. Пока не разглашались причины аварии. Также не были выдвинуты варианты того, кто из фигурантов мог стать виновным в столкновении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проверили информацию о заминировании трех зданий. Информация не подтвердилась ни по одному из них.