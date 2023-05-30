В Петербурге от укусов клещей пострадали 700 человек

Всем известно, что сейчас во всю идёт сезон клещей. Увы, от этих паукообразных лишний раз никуда не деться. Только за первые тёплые месяцы в Петербурге клещи покусали более 3500 местных жителей. При этом среди них 700 человек – это дети.

Как передает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, клещ может укусить не только в лесу, но и в черте города. Именно поэтому очень важно пройти своевременно вакцинацию от клещевых инфекций. В том числе от энцефалита. При этом в ведомстве напоминают, что вакцинацию необходимо проходить заранее.

Помимо этого, важно обрабатывать одежду и кожу специальным репеллентом, если вы собрались на прогулку. После того как вернётесь домой с прогулки, важно осмотреть все свое тело. Если вдруг вы заметили клеща, не стоит его убирать самостоятельно. Лучше обратиться за квалифицированной помощи в медорганизацию.