Финалистка шоу «Голос. Дети» обвинила Егора Крида в обмане

С финала шоу «Голос. Дети» прошло уже несколько месяцев, и только сейчас одна из финалисток решила поделиться, чем для нее обернулось участие в команде Егора Крида. Между 15-летней Миланой Пономаренко и наставником произошел серьезный конфликт.

Если кратко, Крид отказался работать с Пономаренко, когда у той появился продюсер. Звучит нелогично, но можно во всем разобраться.

Что случилось?

Во время съемок проекта финалистка и наставник хорошо отзывались друг о друге, и не было заметно, что что-то у «пары» идет не так. Напомним, что все видео доступны для просмотра на портале Первого телеканала.

Егор Крид даже стал единственным наставников, который спел композицию вместе со своей подопечной. Артисты исполнили «Прекрасное далеко». По итогу Милана заняла второе место, а зрители даже потребовали выпустить известную песню в их исполнении.

Спойлер: этого так и не случилось. Здесь и зародилась ссора.

Конфликт закрутился уже после завершения шоу. По словам Миланы, Крид передумал выпускать совместный трек, когда девушка начала сотрудничать с продюсером Ильей Колуновым и работать уже над сольным треком.

Реакция Миланы

Финалистка «Голос. Дети» рассказала, что песня уже была записана. Даже был отснят клип с участием других ребят из команды Крида.

Через некоторое время после этого Егор написал Милане, спросил о наличии продюсера и после положительного ответа написал «Удачи» и удалил переписку, поделилась Пономаренко с изданием Super.

Такой поступок со стороны артиста оскорбил девушку. Она посчитала это обманом со стороны наставника и, видимо, серьезно обиделась.

Реакция Крида

А вот сам Егор Крид пока на такое публичное заявление Миланы никак не отреагировал. Сейчас именно его молчание и вызывает сомнения у части поклонников. Кто-то из фанатов считает, что Милана неверно интерпретировала произошедшее.