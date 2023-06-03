Названа причина подтопления «Серебряного кита»

В Петербурге называли причину потопления ресторана « Серебряный кит». На данный момент предполагается, что ресторан начал тонуть из-за некачественного ремонта.

В Прокуратуре Санкт-Петербурга и транспортной прокуратуре по Северо-западному федеральному округу говорят, что всему виной некачественный ремонт. Он в свою очередь повлёк за собой уязвимость корпуса в период ледохода.

В Ведомствах говорят, что из-за бездействия владельца судна по подъему дебаркадера есть угроза судоходства на реке Неве.

Напомним, что ранее прокуратура потребовала от владельца убрать с реки затонувший ресторан. В ведомстве говорят, что этот ресторан потенциально мешает судоходству. Более того, существует риск переворачивания дебаркадера. Какой-либо реакции в публичной плоскости от владельца ресторана на данный момент не было.

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