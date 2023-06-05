У пиарщиков Петербурга может не получиться решить кадровую проблему на заводах

В Санкт-Петербурге дефицит креативных инженеров на производственных предприятиях пытаются решить с помощью пиар-кампании «Петербург заводской». Площадка должна привлечь на заводы новые кадры, но это может полностью не решить проблему.

Дело в том, что неизвестно, насколько квалифицированными окажутся сотрудники, которые отреагируют на запущенную рекламу. По городу разместили порядка двух тысяч баннеров, но результаты такого пиара еще не разглашались.

Как пишет Мойка78, технологии отбора специалистов вызывают вопросы. Создается впечатление, что на заводы готовы брать простых людей с улиц. Также и на самом сайте акции ничего особенного обнаружить не удалось. Пока петербуржцам предлагается лишь стандартная анкета для трудоустройства.

Проблема оказалась в том, что форма анкеты не позволяет приложить портфолио, из которого можно будет сделать выводы о кандидатуре. Доступна лишь функция кратко рассказать о себе. Остаются вопросы о том, насколько подходящих работяг наберут на городские заводы.