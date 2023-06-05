До конца 2024 года лекарства в Россию будут ввозить по упрощенной схеме

Правительство Российской Федерации утвердило идею продлить упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств на территорию страны. Действующая схема будет актуальна еще как минимум до конца 2024 года.

Упрощение системы важно, поскольку сейчас возникают многие проблемы с логистикой. На это влияют внешние ограничения.

Чтобы обеспечить для россиян необходимые лекарства в требуемом количестве, схемы регистрации сделали более легкими. Например, на внутренний рынок сейчас быстрее выводят оригинальные иностранные препараты, на которых есть этикетка с переводом. То же касается аналогов лекарств, которые уже представлены в РФ. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Российской Федерации.

Суть упрощения в том, что ответственные лица могут оперативнее получить нужные документы. Сейчас все сроки сокращены до максимально коротких.