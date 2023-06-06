Стали известны подробности убийства гендиректора стройфирмы в Петербурге

Появились подробности громкого дела об убийстве 47-летнего гендиректора строительной компании в Приморском районе Санкт-Петербурга, которое произошло утром, 5 июня.

Убийство произошло на территории строительной площадки жилого комплекса на Глухарской улице. Как стало известно Gazeta.SPb, директора расстреляли у собственного автомобиля марки Skoda Karoq. Его нашли с огнестрельными ранениями в шее, груди и спине.

Прибывшие на место преступления правоохранительные органы изучили записи с камер видеонаблюдения, и выяснили, что убийце на вид 45 лет. Он был одет в зелёную строительную куртку, оранжевую каску, тёмные брюки и ботинки, а лицо было скрыто респиратором. С места преступления также изъяли семь гильз, четыре пули, следы обуви и отпечатки пальцев.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, преступника разыскивают.

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